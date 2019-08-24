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Артемий Лебедев вернулся в Москву и объяснил троллинг либералов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы». Об этом он заявил в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?»
По мнению Лебедева, либералы — это «инфантильные бездельники, которые пришли развалить его созидательные мотивы». Дизайнер заявил, что либералы ничего не умеют, в противном случае у них была бы совершенно другая аудитория.
«Если взять мои записи за месяц, то там всегда будут выступления от разных ролей. То я стебу проповедников, то я стебу чиновников, то я стебу либиралов, то я стебу бизнес-тренеров. Я их всех одинаково терпеть не могу. Для меня все их объяснения — это издевательства человека, который овладел некой технологией — словесной или аргументационной — против детей. И эти дети ничего не могут поделать, эти дети включаются в эту игру», — сказал Лебедев.
Он добавил, что всегда с этим борется и не любит, когда ему «срут в мозг».
«Мне не важно, кто срет в мозг, я всегда буду обращать на это внимание и всегда буду это вскрывать», — заявил дизайнер.
6 августа Лебедев в двухминутном ролике рассказал, что находится «в шаге от Атлантического океана». «Есть большой шанс, что я больше не смогу вернуться», — сказал он. Причиной этого Лебедев назвал политическую ситуацию в стране. Позже дизайнер объяснил, что все сказанное в его ролике — «бессмысленная либеральная *** [болтовня] для школьников».
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Общество , Артемий Лебедев , Москва
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