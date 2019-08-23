СМИ: россиянки отказываются кормить детей грудью

Молодые мамы в России стали реже отдавать предпочтение грудному вскармливанию младенцев, пишет News.ru.

По словам врачей, женщины не хотят тратить на грудное вскармливание силы и время, а также опасаются потерять формы. Кроме того, по мнению специалиста, многие женщины слабо информированы о пользе грудного вскармливания новорожденных.

Уточняется, что по данным Росстата , в 2014 году на грудном вскармливании находилось более 732 тысяч детей в возрасте от 3 до 6 месяцев. В 2018 году их было зарегистрировано около 690 тысяч.

Наиболее активно от кормления грудью отказываются мамы детей в возрасте от 6 месяцев до года. За последние пять лет число малышей этой возрастной группы, находящихся на грудном вскармливании, сократилось почти на 89 тысяч.