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Режиссер М. Ведышев умер на 65-м году жизни 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Фото: кадр из фильма
Режиссер игрового кино Михаил Ведышев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«22 августа на 65-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино М. Ведышева. Приносим соболезнования родным и близким режиссера», — говорится в сообщении.
Уточняется, что прощание состоится в понедельник, 26 августа, в 10:30 по адресу Волоколамское шоссе, д. 63, стр. 8, Траурный зал больницы №1.
М. Ведышев — режиссер игровых фильмов: «Бурса», «Бурсаки», «Сделка», «Странник», «Кому на Руси жить», «Сижу на нарах, как король…», «Своя чужая сестра» и документальных лент: «Золотые ворота», «Владимирские незабудки»; телевизионного сериала «Кромъ». Призер международных кинофестивалей. Автор книги «Виксаныч».
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Общество , Михаил Ведышев
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