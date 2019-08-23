Режиссер М. Ведышев умер на 65-м году жизни

Режиссер игрового кино Михаил Ведышев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«22 августа на 65-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино М. Ведышева. Приносим соболезнования родным и близким режиссера», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прощание состоится в понедельник, 26 августа, в 10:30 по адресу Волоколамское шоссе, д. 63, стр. 8, Траурный зал больницы №1.

М. Ведышев — режиссер игровых фильмов: «Бурса», «Бурсаки», «Сделка», «Странник», «Кому на Руси жить», «Сижу на нарах, как король…», «Своя чужая сестра» и документальных лент: «Золотые ворота», «Владимирские незабудки»; телевизионного сериала «Кромъ». Призер международных кинофестивалей. Автор книги «Виксаныч».