The Guardian передумала называть Крым российским

Британское издание The Guardian удалило опубликованную до этого в новом выпуске подпись к кадру из фоторепортажа, где Крым был обозначен, как российский город.

Изначально принадлежность Крымского полуострова указали в фоторепортаже с пятого фестиваля "Тавриды — АРТ". На снимке было изображено поле и два огромных слепка лица.

Однако после массовых публикаций в СМИ этого факта, газета внезапно удалила подпись, оставив Крым без определенной географической принадлежности.

Ранее сообщалось, что The Guardian назвала Крым российским.