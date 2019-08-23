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The Guardian передумала называть Крым российским 

Газета.Ru + ещё 37 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Британское издание The Guardian удалило опубликованную до этого в новом выпуске подпись к кадру из фоторепортажа, где Крым был обозначен, как российский город.
Изначально принадлежность Крымского полуострова указали в фоторепортаже с пятого фестиваля "Тавриды — АРТ". На снимке было изображено поле и два огромных слепка лица.
Однако после массовых публикаций в СМИ этого факта, газета внезапно удалила подпись, оставив Крым без определенной географической принадлежности.
Ранее сообщалось, что The Guardian назвала Крым российским.
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Умер Виктор Власов Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту Уволено все управление экономической безопасности МВД Петербурга, сообщили СМИ
Общество , The Guardian , Республика Крым
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