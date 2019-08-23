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«Известия»: число россиян-долгожителей достигло рекордной отметки 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Более 20,5 тыс. россиян на 1 января 2019 года достигли возраста 100 лет и старше. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
"В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились "Известия". На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20582 таких граждан, что почти на 17% больше, чем в 2017 году. Более того, численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась", — говорится в публикации.
По данным Росстата, большинство россиян в возрасте старше 100 лет — женщины. Они составляют более 70% (14687 человек) из числа россиян-долгожителей.
Рост числа россиян-долгожителей объясняется не только улучшением условий жизни, но и усовершенствованием методик подсчета.
"Дело еще и в совершенствовании системы статистического учета Самые точные данные статистики получают после переписи населения. 2011 год, с которого пошел стабильный рост, как раз стал следующим после этого события. И это позволило оперировать более точными данными", — приводит издание слова заместителя заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергея Шульгина.
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Общество , Социология , Сергей Шульгин , Росстат , РАНХиГС , газета "Известия"
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