«Известия»: число россиян-долгожителей достигло рекордной отметки

Более 20,5 тыс. россиян на 1 января 2019 года достигли возраста 100 лет и старше. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата

"В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились "Известия". На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20582 таких граждан, что почти на 17% больше, чем в 2017 году. Более того, численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась", — говорится в публикации.

По данным Росстата, большинство россиян в возрасте старше 100 лет — женщины. Они составляют более 70% (14687 человек) из числа россиян-долгожителей.

Рост числа россиян-долгожителей объясняется не только улучшением условий жизни, но и усовершенствованием методик подсчета.