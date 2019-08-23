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В Чечне откроют самую большую мечеть в Европе 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Самую большую мечеть в Европе вместимостью до 20 тыс. человек открывают в пятницу в чеченском городе Шали в день 68-й годовщины со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, добавив, что на торжественном открытии ожидаются более 200 гостей из 43 государств, в том числе иностранные богословы, министры, советники президентов разных стран, муфтии СКФО, ректоры вузов и более 10 представителей иностранных СМИ.
Мечеть построили на территории более 5 га неподалеку от комплекса высотных зданий "Шали-Сити". По сторонам мечети расположены четыре минарета высотой 63 м каждый, а высота купола мечети составляет 43 м. Территорию святыни украсят 12 фонтанов. Строительство началось в декабре 2012 года.
По стилю и оформлению мечеть не имеет аналогов в мире. Внутренняя и внешняя ее стороны отделаны греческим белым мрамором. В соответствии с пожеланиями жителей, мечеть будет носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова и называться "Гордость мусульман".
Также в пятницу в Шали откроется новая школа хафизов. В ней будут одновременно обучаться 100 учащихся.
23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова. Он был назначен главой администрации республики в июне 2000 года указом президента РФ Владимира Путина. 9 мая 2004 года Ахмат Кадыров погиб в результате террористического акта на стадионе "Динамо" в Грозном во время празднования Дня Победы. Ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при возрождении Чеченской Республики и в борьбе с терроризмом.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Общество , Рамзан Кадыров , Ахмат Кадыров , Владимир Путин , Чеченская Республика , Шаль
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