Умер Виктор Власов

Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в возрасте 65 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского академического театра им. Маяковского.

«С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память!», — говорится в сообщении театра.

Виктор Власов служил в театре Маяковского 40 лет — с 1974 по 2014 год, был задействован в постановках «Ревизор», «Иван-царевич», «Беседы с Сократом», «Аристократы», «Женитьба», «На чемоданах» и многих других.

Широкому зрителю артист знаком по работам в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки», «Исаев», «Черемушки» и других.

Прощание с Виктором Власовым пройдет 24 августа в Театре Маяковского.