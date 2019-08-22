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Умер Виктор Власов 

Рамблер + ещё 7 9 минут назад
Фото: kino-teatr.ru
Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в возрасте 65 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского академического театра им. Маяковского.
«С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память!», — говорится в сообщении театра.
Виктор Власов служил в театре Маяковского 40 лет — с 1974 по 2014 год, был задействован в постановках «Ревизор», «Иван-царевич», «Беседы с Сократом», «Аристократы», «Женитьба», «На чемоданах» и многих других.
Широкому зрителю артист знаком по работам в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки», «Исаев», «Черемушки» и других.
Прощание с Виктором Власовым пройдет 24 августа в Театре Маяковского.
Общество , Другое , Виктор Власов , ИТАР-ТАСС
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