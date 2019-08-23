Майор Николай Евтух на инвалидной коляске покорил Эльбрус

Майор петербургского отряда спецназ «Тайфун» Николай Евтух, старший методист Санкт-Петербургской Академии СКР , на инвалидной коляске в составе экспедиции ветеранов спецподразделений РФ покорил самую высокую вершину Европы — Эльбрус. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Утром 20 августа на вершине самой высокой точки Европы, на высоте 5.642 метра он и его коллеги установили флаг СКР. Накануне экспедиция успешно вернулась в Санкт-Петербург

Следственный комитет России

В марте 2000 года во время боев у села Комсомольское в Чеченской Республике майор Николай Евтух получил ранение, которое привело к инвалидности. А позже он оказался в трудной жизненной ситуации, остался без полученной квартиры, и полтора года жил в штабе родного для него отряда специального назначения «Тайфун». На помощь кавалеру многих государственных наград пришли сотрудники СКР — и теперь он работает в Академии ведомства.

Отмечая присущие Николаю Евтуху несгибаемую силу воли, невероятную выносливость и стойкость духа, Александр Бастрыкин выразил искреннее восхищение его упорством и принципиальностью в достижении целей.

«Именно такие офицеры, как он, являются примером мужества и доблести. Нет сомнений, что он внесет свой важный вклад в образовательный процесс и воспитание наших студентов в духе патриотизма, уважения закона и прав граждан. Его преданность однажды избранному делу и Родине — образец служения закону и справедливости для молодых офицеров и юношей из числа кадет и студентов», — считает Председатель СКР.

Бои у села Комсомольское — один из финальных эпизодов Второй Чеченской войны. Они продолжались с 5 по 20 марта 2000 года, и завершились разгромом части боевиков банды Руслана Гелаева: были ликвидированы 550 участников незаконных вооруженных формирований, еще 273 боевика, в том числе полевой командир Салаудин Тимирбулатов по прозвищу «Тракторист» — взяты в плен. По официальным данным, потери федеральных сил составили 50 человек убитыми и около 300 ранеными.