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Тверской священник получил выговор за фото с вещами Gucci и Louis Vuitton 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Instagram
Дисциплинарная комиссия Тверской епархии сделала устный выговор священнику Вячеславу Баскакову, который ранее на своей странице в Instagram опубликовал фотографии с дорогими брендовыми вещами.
Руководитель епархиального отдела Тверской области по взаимоотношениям с обществом и СМИ протоиерей Сергий Дмитриев прокомментировал данную ситуацию. По его словам, Баскаков — небогатый человек, потому для него данный поступок является баловством. "Ему сказали, чтобы он этого больше не делал. Больше никаких репрессий не было против него", — отметил протоиерей.
По словам Сергия Дмитриева, Баскаков имеет образование историка, также увлекается необычными вещами. Протоиерей заявил, что священник ищет где-то на распродажах такие "оригинальные штучки". Дмитриев объяснил, что Баскаков не приобретал люксовые вещи, он просто зашел их примерить, а кто-то сфотографировал.
"А так он ходит с тросточкой. Нравится человеку быть в образе XIX века", — отметил протоиерей.
Ранее Баскаков на своей странице в Instagram опубликовал фотографии, на которых были изображены вещи брендовых домов Gucci и Louis Vuitton — это вызвало общественный резонанс. В настоящее время страница священника недоступна.
Сам Баскаков рассказал изданию Snob, что вещи, приобретенные им, куплены в кредит или в дисконте. По его словам, он очень хотел ботинки с пряжками, которые стоят 60 тысяч рублей. Баскаков утверждает, что копил на них в течение года.
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Комментарии1
Общество , Louis Vuitton
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