Служба такси подала иски против организаторов протестов в Москве

«Три исковых заявления от ООО «М. Такси» о возмещении убытков на общую сумму 787 тысяч 314 рублей зарегистрированы сегодня в суде. Также истцы просят взыскать с ответчиков госпошлину на общую сумму 17 тысяч 415 рублей», — сообщила пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

Ранее сообщалось, что к оппозиционерам был подан иск со стороны Москвовского метрополитена. Аналогичные претензии выдвинули еще несколько юрлиц, заявив об убытках из-за несанкционированной акции 27 июля в Москве.