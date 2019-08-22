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Служба такси подала иски против организаторов протестов в Москве 

BFM.RU + ещё 29 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичная служба «М. Такси» подала в Тушинский суд иски к организаторам несогласованных акций протеста в Москве — незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Три исковых заявления от ООО «М. Такси» о возмещении убытков на общую сумму 787 тысяч 314 рублей зарегистрированы сегодня в суде. Также истцы просят взыскать с ответчиков госпошлину на общую сумму 17 тысяч 415 рублей», — сообщила пресс-секретарь суда Марина Свиридова.
Ранее сообщалось, что к оппозиционерам был подан иск со стороны Москвовского метрополитена. Аналогичные претензии выдвинули еще несколько юрлиц, заявив об убытках из-за несанкционированной акции 27 июля в Москве.
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Общество , Марина Свиридова , Илья Яшин , Александр Соловьев , Мосгордума , Москва
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