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Мать потерявшейся в нижегородском лесу Зарины рассказала подробности ЧП 

ТК «Звезда» + ещё 12 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время поисков следы Зарины видели около кустов черники, и волонтеры надеялись, что она ела ягоды. Но оказалось, что за все время она не притронулась даже к воде.
Мама пятилетней Зарины, потерявшейся под Нижним Новгородом, рассказала, как ее дочь выживала три дня и три ночи в лесу. Девочка промокла после дождя, сняла шорты и сапоги и ходила в одной футболке.
Мать девочки отметила, что сначала Зарина пошла в лес вместе с бабушкой и дедушкой. Через некоторое время после возвращения они решили прогуляться снова, но Зарина отказалась, оставшись дома. Через некоторое время она сама пошла искать родственников — так и потерялась в лесу.
Девочка рассказала маме, что не помнит только первый день и момент, когда ее обнаружили в лесу.
«Она попросила водички, ей дали, но ее вырвало. Ей сказали, что это ничего страшного, все пройдет», — растерянно рассказывает женщина со слов девочки.
Во время поисков следы Зарины видели около кустов черники, и волонтеры надеялись, что она ела ягоды. Но оказалось, что за все время она не притронулась даже к воде. На ногах у нее обнаружили ссадины, шея была покусана комарами.
Женщина не перестает благодарить всех, кто участвовал в поисках: спасателей, волонтеров, военных, водолазов, полицейских и неравнодушных жителей. По ее словам, они уходили в лес на шесть-семь часов, возвращались поесть на 45 минут, а потом снова уходили на поиски.
Напомним, девочка ушла из дома в деревне Степановка Нижегородской области 18 августа, а нашли ее 21 числа в лесном буреломе, у ребенка было обезвоживание. Вертолетом Зарину доставили в больницу Нижнего Новгорода.
Состояние девочки с каждым днем улучшается. Сегодня ее перевели из реанимации в обычную палату. В больнице Зарина с мамой.
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Общество , Происшествия
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