Мать потерявшейся в нижегородском лесу Зарины рассказала подробности ЧП

Во время поисков следы Зарины видели около кустов черники, и волонтеры надеялись, что она ела ягоды. Но оказалось, что за все время она не притронулась даже к воде.

Мама пятилетней Зарины, потерявшейся под Нижним Новгородом, рассказала, как ее дочь выживала три дня и три ночи в лесу. Девочка промокла после дождя, сняла шорты и сапоги и ходила в одной футболке.

Мать девочки отметила, что сначала Зарина пошла в лес вместе с бабушкой и дедушкой. Через некоторое время после возвращения они решили прогуляться снова, но Зарина отказалась, оставшись дома. Через некоторое время она сама пошла искать родственников — так и потерялась в лесу.

Девочка рассказала маме, что не помнит только первый день и момент, когда ее обнаружили в лесу.

«Она попросила водички, ей дали, но ее вырвало. Ей сказали, что это ничего страшного, все пройдет», — растерянно рассказывает женщина со слов девочки.

Во время поисков следы Зарины видели около кустов черники, и волонтеры надеялись, что она ела ягоды. Но оказалось, что за все время она не притронулась даже к воде. На ногах у нее обнаружили ссадины, шея была покусана комарами.

Женщина не перестает благодарить всех, кто участвовал в поисках: спасателей, волонтеров, военных, водолазов, полицейских и неравнодушных жителей. По ее словам, они уходили в лес на шесть-семь часов, возвращались поесть на 45 минут, а потом снова уходили на поиски.

Напомним, девочка ушла из дома в деревне Степановка Нижегородской области 18 августа, а нашли ее 21 числа в лесном буреломе, у ребенка было обезвоживание. Вертолетом Зарину доставили в больницу Нижнего Новгорода.

Состояние девочки с каждым днем улучшается. Сегодня ее перевели из реанимации в обычную палату. В больнице Зарина с мамой.