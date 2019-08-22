В храм или в загс? Россияне дали неожиданный ответ

Каждый пятый ребенок в России — внебрачный. Эти шокирующие данные Росстата специалисты объясняют в том числе и религиозным фактором: вместо загса пары идут в храм или мечеть. О том, почему россияне все больше предпочитают церковный обряд штампу в паспорте и к чему это приводит, — в материале РИА Новости.

"Пережиток СССР"

У Алисы Макаровой сомнений не было. По совету духовника ("брак заключается прежде всего на небесах") она обвенчалась с избранником-семинаристом. Ей было тогда 16 лет, и ни о каком официально зарегистрированном браке речи, конечно, не шло.

"Это все наш духовник, он нас и повенчал. Правда, не в своем храме — он тогда числился за штатом. Не могу сказать, что настоятель (храм она отказалась называть. — Прим. ред.) отнесся к этому положительно, но как-то они договорились", — рассказывает Алиса корреспонденту РИА Новости.

Тем не менее настоятель взял с молодоженов обязательство через два года пойти в загс. Супруги обещание выполнили — тем более что к 18 годам Алиса была уже беременна. А через десять лет она подала на развод и уехала из России.

Жительница Ингушетии Амира Алиева (имя изменено по ее просьбе) тоже сначала совершила никах — обряд бракосочетания по законам шариата — и лишь где-то через год расписалась с мужем в загсе. К тому времени их сыну было уже восемь месяцев.

"Однажды мы поссорились и муж сказал мне два раза "талак", что в исламе означает развод. Мы подумали, что это уже навсегда, и официально расторгли брак", — делится своей историей женщина.

Однако через некоторое время супруги помирились. Правда, на этот раз расписываться не стали, но захотели снова совершить никах. Вот только имам отказался.

"Он отрезал: после того, как произнесен "талак", мы друг для друга — харам ("запретное". — Прим. ред.)! То есть нам нельзя общаться. Теперь вот пытаюсь выяснить у казыев (шариатских судей. — Прим. ред.), прав ли он", — говорит Амира.

Мода на вторую жену

Из более 1,6 миллиона детей, родившихся в прошлом году, почти 350 тысяч — внебрачные. В лидерах Тува (60,4%), Чечня (41,8%) и Чукотка (40,5%). Эксперты Росстата отмечают, что в ряде регионов граждане просто не приходят в загс, если уже освятили союз религиозным обрядом. Особенно в мусульманских регионах.

"В основном это бывает при втором браке — кое-где на Кавказе, да и в других субъектах Федерации распространено многоженство. Причем один из мотивов многоженцев, как они сами считают, — это возрождение исламских традиций", — объясняет РИА Новости представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Шафиг Пшихачев.

Обычно брак с первой женой регистрируют в загсе. А уже вторую и третью ведут к имаму, ведь по Семейному кодексу такой брак запрещен. Впрочем, и в мусульманских регионах время от времени вспыхивают споры вокруг легализации многоженства. Аналогичные дискуссии уже много лет ведутся и в центральноазиатских странах.

Проблема в том, что если глава такого полигамного семейства умирает или брак распадается, супруги обречены бесконечно судиться из-за имущества. Конечно, отмечает Пшихачев, в исламском праве прописаны подобные ситуации, однако далеко не все верующие готовы подчиняться решениям муфтиев.

"Поэтому в тех же западных регионах Северного Кавказа верующие все же стараются официально зарегистрировать брак. Например, в Кабардино-Балкарии девушки требуют от женихов расписаться в загсе. Редко кто из них соглашается ограничиться никахом", — говорит он.

Слова муфтия подтверждает и Росстат: меньше всего внебрачных детей как раз в Кабардино-Балкарии (10,2%).

Либо никах, либо никак

Как ни странно, особенно остро проблема незарегистрированных религиозных браков стоит в Москве. По выходным в Соборную мечеть для освящения семейных уз приходит немало мусульман. Из года в год их число растет.

"Вот только 90 процентов не планируют в дальнейшем регистрироваться в загсе", — отмечает в беседе с РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Большинство местных, московских, мусульман, уточняет муфтий (хотя для них никах тоже важная традиция), все же идут в загс — чуть ли не в тот же день. Проблема с приезжими.

"Они ограничиваются только проведением никаха в мечети. А все потому, что процесс регистрации брака в загсе для них, как иностранных граждан, усложнен", — говорит Аляутдинов.

И именно приезжие мусульмане в основном потом бегут к муфтию с просьбой урегулировать споры при разводе. Фатима (имя изменено по ее просьбе) несколько лет назад переехала в Москву из Таджикистана. Познакомилась с будущим мужем, соотечественником. Брак заключили в мечети.

"Через год он стал постоянно ругаться на меня: мол, не так одеваюсь, не так общаюсь с другими мужчинами. В итоге прислал по СМС слово "талак" и перестал отвечать на звонки. А друзьям объявил, что мы теперь не муж и жена и он мне ничего не должен", — рассказывает она корреспонденту РИА Новости.

Защитные механизмы

Именно с целью борьбы с "мгновенными разводами" муфтии призывают верующих подтверждать свой брак в загсе. По словам Аляутдинова, это особенно важно для женщин.

"Только после никаха мужчина и женщина становятся супругами. Но поскольку мы живем в светской стране, регистрация брака в загсе также необходима для создания семьи", — подчеркивает муфтий.

Русской православной церкви есть свой защитный механизм. Во многих храмах до таинства венчания допускают лишь при наличии свидетельства о регистрации брака.

В 2017 году Архиерейский собор РПЦ сделал это правило общим, приняв документ "О канонических аспектах церковного брака", где говорится, что "совершение венчания до государственной регистрации брака допускается исключительно по благословению епархиального архиерея и в особых случаях, например, по причине подтвержденного медицинскими документами тяжелого заболевания, могущего привести к скорой кончине, или ввиду предстоящего участия в военных, а также иных действиях, связанных с риском для жизни, и при условии, что государственная регистрация брака в желаемые сроки невозможна".

Такую строгость в Церкви объясняют просто: к созданию семьи нужно подходить серьезно.

"Все зависит от того, насколько люди готовы брать на себя ответственность. Если человек на самом деле хочет создать семью, спрашивается, что ему мешает провести государственную регистрацию? Ведь в этом случае он отвечает за отношения — прежде всего в плане рождения и воспитания детей. Церковное свидетельство о браке не имеет юридического статуса, поэтому никакой ответственности на венчающихся не накладывает, кроме определенных нравственных требований, связанных с их совестью. Хотя раньше церковное венчание и было свидетельством легитимности брака перед государством и обществом", — говорит РИА Новости протоиерей Павел Великанов.

Судебные мытарства

В современной России не зарегистрированный загсом брак юридически не признается и поэтому не регулируется Семейным кодексом.

"В случае с религиозными браками часто, когда, например, муж умирает, жена никаких прав на совместно нажитое имущество не имеет. И если не было завещания, юридически она ничего не наследует — хотя, конечно, можно в рамках Гражданского кодекса попытаться доказать, что умерший был на иждивении или имущество приобреталось совместно. Но в случае активного противодействия родственников умершего не стоит рассчитывать на позитивный исход", — объясняет РИА Новости руководитель Национального юридического центра Михаил Алексеев.

Исключением для Семейного кодекса являются дети — в законе, к примеру, четко прописан порядок общения с ними родителей и родственников, выплата алиментов. Однако, по словам юриста, когда решается вопрос о наследовании, легко увязнуть в судебных тяжбах — особенно если речь идет о многоженстве.