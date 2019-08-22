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Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Сокращенная рабочая неделя в России может привести к падению производительности труда, а также к дефициту сотрудников в отраслях, где работают круглосуточно. Об этом «Известиям» рассказал член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что если уменьшить количество рабочих дней при норме 40 часов в неделю, то россиянам придется работать по 10 часов в день. Это приведет к увеличению нагрузки на организм и росту заболеваемости.
Если же продолжительность рабочего дня при четырехдневке составит восемь часов, рабочее время сократится на 20 процентов. Примерно на ту же величину снизится объем производства товаров и услуг, что приведет к снижению ВВП на те же 20 процентов.
«Известия» сообщают, что правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели до конца сентября. Пока неясно, как может измениться длительность рабочего времени и какой день станет дополнительным выходным. В ведомстве отказались комментировать поручение.
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Общество , Видео , Политика , Александр Сафонов , Александр Щербаков , Минтруд , РАНХиГС , газета "Известия"
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