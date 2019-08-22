Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику

Сокращенная рабочая неделя в России может привести к падению производительности труда, а также к дефициту сотрудников в отраслях, где работают круглосуточно. Об этом «Известиям» рассказал член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что если уменьшить количество рабочих дней при норме 40 часов в неделю, то россиянам придется работать по 10 часов в день. Это приведет к увеличению нагрузки на организм и росту заболеваемости.

Если же продолжительность рабочего дня при четырехдневке составит восемь часов, рабочее время сократится на 20 процентов. Примерно на ту же величину снизится объем производства товаров и услуг, что приведет к снижению ВВП на те же 20 процентов.