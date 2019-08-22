Исследование: россияне увеличили траты на мед на фоне гибели пчел

Россияне увеличили траты на мёд на фоне боязни дефицита из-за гибели пчел: средний чек покупки мёда за год вырос на 18%, до 620 рублей, показало исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили траты россиян на мёд в день Медового Спаса (14 августа), а также за 7-дневный период с указанной даты, и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация, которая поступает более чем с 800 тысяч кассовых аппаратов по всей стране.

"Средний чек покупки меда за год вырос по всей России на 18% и сейчас составляет 620 рублей. Чаще всего мед покупают в таре 1,5-2 литра. В день Медового Спаса, 14 августа, выручка от продажи мёда была на 50% больше, чем в прошлом году в то же время. Однако если сравнивать показатели за недельный период с даты праздника — выручка оказалась ниже на 25%, чем в прошлом году", — подсчитали аналитики.

Если в прошлом году на день Медового Спаса приходилось порядка 16% продаж всей недели, в этом году — порядка 34%. Вместе с медом чаще всего приобретают также пчелиный прополис, средний чек покупки составил 200 рублей за баночку, что на 10% выше, чем в прошлом году.

Из-за холодного лета и прошедших дождей выработка медовой продукции в ряде регионов в этом году ниже, чем в прошлом году в то же время, пояснил директор по развитию продуктов на данных "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков. "Примечательно, что серьезный рост спроса зафиксирован в день Медового Спаса. Такое поведение потребителя скорее связано с бурным обсуждением в июне-июле применения в сельском хозяйстве химикатов, которые стали причиной гибели пчел. Резонанс подстегнул повышенный спрос на мёд в первые дни сезонных продаж, что затем отразилось и на росте среднего чека покупки", — отметил эксперт.