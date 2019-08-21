Россияне стали есть больше рыбы и рыбных продуктов

Россияне стали есть больше рыбы и рыбных продуктов, их потребление по итогам 2018 года составило 21,7 килограмма на человека, становясь все ближе к историческому максимуму 2013-2014 годов, следует из данных Росстата

Согласно отчету ведомства, потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах в 2018 году составило 21,7 килограмма на душу населения — столько же, сколько и в 2012 году. Между тем, в 2013-2014 годах объем потребления вырос до 22,3 килограмма, затем — за два последующих года, — понизился до 21,1 килограмма, а в 2017 году начал восстанавливаться, составив 21,5 килограмма на душу населения.

"В 2013-2014 годах потребление рыбы в пересчете на душу населения находилось на историческом максимуме — 22,3 килограмма на человека — это больше, чем во времена СССР", — сказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он считает, что в первую очередь обеспечить рост потребления удалось благодаря высокому насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией.

"Сегодня на прилавках российских магазинов представлены и популярные виды рыбы, и дорогостоящие морские деликатесы, и большой выбор продуктов переработки отечественного производства. Важный фактор, влияющий на потребление, — наличие социальных программ, предусматривающих специальные (доступные) цены на рыбу, такие программы сейчас активно внедряются на Дальнем Востоке", — сказал глава ВАРПЭ.

Еще одним драйвером он назвал усиление работы рыбацкого сообщества по изучению и анализу потребления рыбы в России. В качестве примера Зверев привел исследование ВЦИОМ , проведенное в прошлом году по заказу ассоциации.

"Данные опроса зафиксировали высокий потребительский спрос — 81% опрошенных покупают рыбу не реже одного раза в месяц; при этом среди жителей Дальнего Востока этот показатель — 90%", — напомнил эксперт.

"Данные Росстата по потреблению рыбы подтверждают, что мы движемся в верном направлении", — сказал глава ВАРПЭ.

По данным Росрыболовства, российские рыбаки с начала 2019 года по 21 августа выловили около 3,35 миллиона тонн водных биологических ресурсов, что на 1,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года.