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Раскрыт доход оскорбившей тулунчан чиновницы 

Рамблер 48 минут назад
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которая оказалась в центре скандала после обнародования аудиозаписи с оскорблениями в адрес пострадавших от паводка, заработала в 2018 году 5,3 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт администрации региона.
Также чиновница задекларировала квартиру площадью 94,1 кв. метра.
Агентство отмечает, что губернатор Иркутской области задекларировал в прошедшем году почти такой же доход, как и руководительница пресс-службы правительства — 5,55 млн рублей.
Скандальная аудиозапись, на которой женский голос нелицеприятно отзывается о пострадавших от паводков в Иркутской области, появилась в Сети несколько дней назад.
Утверждается, что голос на записи принадлежит Ирине Алашкевич. Голос на записи, в частности, называет пострадавших жителей региона «всей этой бичевней», «быдлом», а их жилье — «хлевом». В отношении Алашкевич начата служебная проверка.
Комментарии90
Общество , Видео , Ирина Алашкевич , Иркутская Область
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