Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кудрин сделал заявление о применении силы на митингах в Москве 

Рамблер + ещё 11 7 минут назад
Председатель Счетной Палаты (СП) Алексей Кудрин призвал публично разобраться с каждым случаем применения силы на митингах в Москве.
Он назвал применение силы на несанкционированных акциях протеста «беспрецедентным».
«На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение. Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле», — написал Кудрин в твиттере.
19 августа президент России Владимир Путин, комментируя акции протеста, заявил, что «граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав». При этом глава государства отметил, что ни власти, ни граждане не имеют права «нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений».
Общество , Видео , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Совет по правам человека , Счетная палата , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление8
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков132
Макрон поставил России условие возвращения в G8169
Украинцы перепугали Прибалтику175
В прямом эфире «Рустави 2» произошел новый инцидент2
Видео
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика
11:36
Российско-турецкая дружба оказалась под угрозой
Политика Ближний Восток
02:36
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков
Политика Украина
06:12
Кудрин резко выступил по митингам в Москве
Общество
02:43
Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии
Шоу-бизнес Другое
01:21
Макрон поставил России условие возвращения в G8
В мире Политика
01:32
Появилось видео допроса подсыпавшего яд в конфеты
Происшествия
01:54
Захарова высказалась о возвращении России в G8
Политика
00:53
Трамп и Макрон решили судьбу России в G7
В мире
03:40
Украинцы перепугали Прибалтику
В мире Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение