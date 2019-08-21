Кудрин резко выступил по митингам в Москве

Кудрин сделал заявление о применении силы на митингах в Москве

Председатель Счетной Палаты (СП) Алексей Кудрин призвал публично разобраться с каждым случаем применения силы на митингах в Москве Он назвал применение силы на несанкционированных акциях протеста «беспрецедентным». «На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение. Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле», — написал Кудрин в твиттере. 19 августа президент России Владимир Путин , комментируя акции протеста, заявил, что «граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав». При этом глава государства отметил, что ни власти, ни граждане не имеют права «нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений».