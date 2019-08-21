Запустить змея, сыграть в рок-группе, приготовить сбитень: как отметить День флага России

События, посвященные 350-летию государственного символа, пройдут с 22 по 25 августа на улицах и площадях города, а также в скверах и парках.

«Цветочный джем». День флага России отметят в Москве концертами, флешмобами, квестами и представлениями в парках, скверах, на центральных улицах и площадях города. В 2019 году российскому триколору исполняется 350 лет. Праздник, посвященный одному из главных государственных символов страны, будут отмечать с 22 по 25 августа. Все мероприятия будут бесплатными. Специальный проект «День российского флага» ждет в эти дни посетителей 14 площадок фестиваля

Увидеть флаги-гиганты и посетить концерты звезд

Свои программы подготовят культурные центры и столичные парки.

Практически на всех крупных площадках в дни празднования выступят оркестры фестиваля «Спасская башня». А 22 и 24 августа можно будет стать свидетелем двух масштабных флешмобов. Так, 22 августа в 13:00 на Поклонной горе студенты и волонтеры развернут гигантский триколор: его ширина составит 27 метров, а длина — 40 метров. 24 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет флешмоб «Флаг-рекордсмен». С 11:00 до 13:00 студенты, волонтеры и представители молодежных объединений развернут полотно, составленное из двух тысяч флагов российских регионов и общественных организаций. Участие в акции примет одна тысяча человек. Их соединенные флаги будут символизировать дружбу и единство. Полотно займет почти половину проспекта Академика Сахарова.

«Герои рядом с нами». Послушать выступления оркестров фестиваля «Спасская башня», групп «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты», а также Валерии, Тимати, Григория Лепса смогут до 100 тысяч зрителей. Поздравительные слова в честь праздника скажут актеры На этом же проспекте 24 августа с 14:00 до 18:00 будет проходить концерт под названиемПослушать выступления оркестров фестиваля «Спасская башня», групп «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты», а также Валерии, Тимати, Григория Лепса смогут до 100 тысяч зрителей. Поздравительные слова в честь праздника скажут актеры Василий Лановой Владимир Машков , режиссер Юрий Грымов . Перед гостями выступят герои России и все те, кто имел честь поднимать российский флаг над головой в знак своих побед и достижений, — космонавты, спортсмены, ученые и исследователи, защитники страны.

Владимира Девятова и Алексея Хворостяна. Днем 24 августа стоит снова посетить Поклонную гору. Там состоится еще один праздничный концерт с участием оркестров «Спасской башни» и певцов Дениса Майданова

Собрать спилс-карту России и запустить в небо воздушного змея

Для тех, кто предпочитает проводить досуг на природе, парки столичного Департамента культуры подготовили особые развлечения.

Так, в парке «Зарядье» на площадке около медиацентра 22 августа с 10:00 до 21:00 будут проходить соревнования по сборке на скорость спилс-карт России. Это магнитные мозаики, детали которых сделаны из дерева.

А вечером того же дня, с 17:00 до 20:00, в «Заповедном посольстве» проведут два мастер-класса по разным видам прикладного искусства.

На занятии по шерстяной акварели гостей научат создавать картины из шерстяных волокон. А на мастер-классе по квиллингу участники научатся изготавливать поделки в виде плоских или объемных композиций из скрученной цветной бумаги.

украсить воздушного змея, изобразив на нем флаг той или иной страны. Мастер-класс будет проходить с 14:00 до 17:00. После окончания занятия участники смогут запустить своих воздушных змеев в небо. Посетителям парка в честь праздника подарят флажки. В саду «Эрмитаж» 22 августа все желающие смогут, изобразив на нем флаг той или иной страны. Мастер-класс будет проходить с 14:00 до 17:00. После окончания занятия участники смогут запустить своих воздушных змеев в небо. Посетителям парка в честь праздника подарят флажки.

В этот же день на фонтанной площади Сиреневого сада детей и родителей ждет анимационно-игровая программа. Малыши смастерят букеты из лент в цветах триколора, создадут аппликации и сплетут поделки из бисера. В завершение мероприятия в парке выступит кавергруппа NaBis с танцевальными хитами.

Выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка можно будет посмотреть 24 августа в парке Победы на Поклонной горе с 12:00 до 13:00. Зрители познакомятся с национальными конными традициями и искусством фланкировки (владения шашкой).

Праздничная программа в Бабушкинском парке начнется в субботу в 15:00 с музыкального концерта под сводами зеленого театра. Здесь выступит шоу барабанщиц Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band. Музыканты исполнят популярные композиции, современные обработки народных песен, а также фолк-рок, джаз, блюз и фанк. Завершится мероприятие в 19:00 большим историческим квестом. Местом его проведения станет вся территория парка.

В Перовском парке в тот же день состоится театральный интерактивный флешмоб. Для детей проведут развлекательную программу и мастер-классы. Малышам позволят раскрасить стены одного из парковых зданий в цвета российского триколора.

«Филигрань-2019». Он завершит четвертый музыкальный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili Music — «#СигналыИзГлубины». Зрителей ждут выступления групп «Мистер Твистер», «Алоэ», «Рада и Терновник», «Неждан Негадан». Кроме того, своим творчеством гостей парка порадуют гитарист-виртуоз Дмитрий Малолетов и детский писатель, музыкант и композитор 24 августа на главной сцене парка «Фили» пройдет масштабный гала-концертОн завершит четвертый музыкальный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili Music — «#СигналыИзГлубины». Зрителей ждут выступления групп «Мистер Твистер», «Алоэ», «Рада и Терновник», «Неждан Негадан». Кроме того, своим творчеством гостей парка порадуют гитарист-виртуоз Дмитрий Малолетов и детский писатель, музыкант и композитор Хельга Патаки

Также в субботу состоится концерт в парке 50-летия Октября. Зрителей ждут выступления известных эстрадных исполнителей, кавер-групп, вокально-инструментальных и танцевальных ансамблей, конкурсы и викторины. Юные гости смогут принять участие в творческих мастер-классах, которые пройдут в арт-павильоне парка. Детей научат создавать сувениры в цветах российского флага.

24 августа гостей парка «Красная Пресня» на главной эстраде ждет насыщенная праздничная программа с мастер-классами, флешмобами, викторинами, конкурсами и музыкальным концертом.

В воскресенье, 25 августа, парк Олимпийской деревни приглашает всех желающих на мастер-классы по росписи керамики и пряников в цветах российского триколора. А гости парка «Фили» смогут изготовить сувенирные флажки при помощи 3D-ручки и создадут картины из цветного песка. В ландшафтном парке «Митино» с 17:00 до 18:00 будет проходить музыкальный концерт «Летний карнавал». В парке «Ходынское поле» детей ждут на тематических творческих мастер-классах.

В каких парках отметить День российского флага

22 августа:

— парк Победы (12:00–19:00);

— сад «Эрмитаж» (14:00–17:00);

— Измайловский парк (13:00–17:00);

— парк «Фили» (13:00–17:00);

— парк «Зарядье» (17:00–20:00);

— Сиреневый сад (13:00–17:00);

— ландшафтный парк «Митино» (17:00–19:00);

— усадьба Воронцово (15:00–18:00);

— сад имени Баумана (13:00–16:00);

— Лианозовский парк (13:00–17:00);

— Таганский парк (14:00–17:00);

— парк «Северное Тушино» (15:00–18:00);

— парк «Сокольники» (13:00–16:00);

— парк «Кузьминки» (15:00–19:00);

— Парк Горького (18:00–21:00).

24 августа:

— парк Победы (13:00–18:00);

— Перовский парк (14:00–17:00);

— Бабушкинский парк (15:00–19:00);

— парк «Красная Пресня» (13:00–17:00);

— парк «Фили» (14:00–19:00);

— парк 50-летия Октября (13:00–17:00).

25 августа:

— парк Олимпийской деревни (13:00–15:00);

— парк «Фили» (13:00–15:00);

— ландшафтный парк «Митино» (17:00–18:00);

— парк «Ходынское поле» (11:00–17:00).

Приготовить блюда русской кухни и сделать сувениры

День флага России на фестивале «Цветочный джем» отметят концертами, спектаклями и специальной программой мастер-классов. С 22 по 25 августа гостей ждут выступления творческих коллективов из Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Рязани и других российских городов. И в эти же дни на бесплатных мастер-классах посетители фестиваля смогут освоить различные художественные техники, создать авторские принты для футболок, научиться петь или даже собрать с друзьями собственную рок-группу. На 14 фестивальных площадках пройдут концерты, спектакли и мастер-классы.

Чтобы сыграть в рок-группе, нужно отправиться на площадку фестиваля в Камергерском переулке. Здесь в распоряжении музыкантов-любителей будут барабаны, гитары, клавишные инструменты и микрофоны. На этой же площадке пройдут мастер-классы по пению, игре на фортепиано, а также творческие занятия по актерскому мастерству и стихосложению, игра «Угадай мелодию» (детям предложат угадать и спеть песни о России) и лекция по истории российского флага.

создать принт для футболки на авиационную тему, декорировать кухонную утварь и расписать сумку-шопер акриловыми красками. В Кузьминках также выступят фолк-группа «Партизан FM», детский эстрадный театр «Альт» и кукольные театры из Хакасии. В Митине зрителей ждут выступления кукольных театров и концерты ансамбля казачьей песни «Люди вольные», группы «Бум» и мужского хора под управлением На площади Славы в Кузьминках и на площадке у станции метро «Митино» в эти дни можно будетна авиационную тему, декорировать кухонную утварь и расписать сумку-шопер акриловыми красками. В Кузьминках также выступят фолк-группа «Партизан FM», детский эстрадный театр «Альт» и кукольные театры из Хакасии. В Митине зрителей ждут выступления кукольных театров и концерты ансамбля казачьей песни «Люди вольные», группы «Бум» и мужского хора под управлением Валерия Рыбина

​На площадке по адресу: бульвар Дмитрия Донского, владение 11 пройдут мастер-классы по созданию мозаик. Помимо традиционных панно и сувениров, посетителям предложат создать карту России. Аналогичные занятия будут идти на площадках по адресам: Ореховый бульвар, владение 24, Святоозерская улица, владение 31, Профсоюзная улица, владение 41. На этих площадках выступят театр «Коленкоръ», Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест», модерн-фолк-группа «Русален», кавер-группы Step by Step, Whats Up и другие.

Уроки по гончарному мастерству пройдут на площадках по адресам: Матвеевская улица, владение 2 и улица Перерва, дом 52. На память о Дне флага можно будет сделать кулон или подсвечник.

уходу за полезными растениями и пряными травами. Пройдут и художественные мастер-классы. На них расскажут про основы разных техник рисования. На сцене этой площадки в течение четырех дней будут идти концерты и театральные представления. Например, в воскресенье в 18:00 выступит группа На площади Революции мастер-классы будут посвящены. Пройдут и художественные мастер-классы. На них расскажут про основы разных техник рисования. На сцене этой площадки в течение четырех дней будут идти концерты и театральные представления. Например, в воскресенье в 18:00 выступит группа Алексея Петрухина «Губерния» с песнями о России.

Отдельно стоит отметить кулинарные мастер-классы, на которых гостей научат готовить традиционные блюда русской кухни. В частности, 24 и 25 августа на площади Революции можно будет сварить уху из трех видов рыбы, приготовить жаркое по-русски, ленивые голубцы, рассольник и многое другое.

На Профсоюзной и Святоозерской улицах, улице Перерве, а также Ореховом бульваре будут печь медовые ковриги с изюмом и яблоками, творожные пироги с абрикосами, варить пряный сбитень и старомосковскую солянку с мясом, ветчиной и грибами.

Мастер-классы спецпроекта в честь Дня флага России пройдут на площадках «Цветочного джема» на площади Революции, в Камергерском переулке, на Тверском и Ореховом бульварах, бульваре Дмитрия Донского, площади Славы, улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Святоозерской, Перерве, Матвеевской, в Зеленограде (на площади Юности) и в Троицке (на Сиреневом бульваре).

Принять участие в викторинах и посетить презентацию книги о флаге

Не обойдут вниманием День российского флага библиотеки и культурные центры столицы. Так, в центре культуры и творчества «Нега» 22 августа проведут викторину «Мой флаг». Она начнется в 11:00. Ее участники смогут узнать интересные факты об истории праздника. А в культурном центре «Алые паруса» 22 августа пройдет интеллектуальная битва-викторина «Узнай свою историю. Ее участникам предстоит ответить на вопросы различной сложности. Мероприятие пройдет в музыкальной гостиной. Начало в 16:00. Вход свободный.

Библиотека № 180 приглашает 22 августа в 12:00 юных участников придумать сказку, посвященную истории создания флага, а потом разыграть ее на сцене. После импровизированного спектакля гостям покажут мультфильм „Сказка о том, как Петр-царевич цвета для флага российского искал“.

А в Доме культуры „Юность“ 22 августа гости смогут создать необычную инсталляцию — флаг России, составленный из бумажных фигурок белого, синего и красного цветов. Объемное полотно можно будет дополнить рукописными стихами и пожеланиями. Начнется мероприятие в 16:00. Вход свободный.

Культурный центр „Ивановский“ 22 августа на площадке „МосАРТ“ проведет интеллектуальную игру. Участников ждут вопросы по истории флагов России и других государств. Начало в 19:00. Вход свободный. Необходима регистрация.

В этот же день библиотека № 73 ждет горожан на презентацию книги „Цвета российского флага в русской культуре“, которую написал коллектив ученых Института языкознания Российской академии наук . Один из авторов издания и его главный редактор доктор филологических наук Александр Василевич расскажет о роли триколора в становлении русского национального сознания. Начало в 15:00. Вход свободный.

История триколора