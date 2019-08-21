Чиновницу потребовали уволить после слов о «быдле»

Пресс-секретарь губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич должна быть уволена за то, что назвала пострадавших от наводнения быдлом и бичевней. Об этом Ура.ру заявили в местном благотворительном фонде «Оберег».

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Эпицентром стихии был Тулун . В определенный момент в город приехал Владимир Путин . Там президент среди прочего провел встречу с местными жителями.

«Люди, вся эта бичевня… Вы бы видели, как они одеты! Черт-те как! Два класса образования!» — произносит о них, как утверждается в подписи, Ирина Алашкевич на аудиозаписи, недавно опубликованной в интернете.

В фонде «Оберег», который помогал пострадавшим от наводнения, высказали мнение, что работодатель Алашкевич, губернатор Сергей Левченко , должен уволить ее. Там назвали слова пресс-секретаря возмутительными, для чиновницы — тем более.

Между тем сама пресс-секретарь главы региона вчера заявила, что запись, голос на которой якобы принадлежит ей, является фальсификацией. По словам Алашкевич, запись была передана на экспертизу.