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Чиновницу потребовали уволить после слов о «быдле» 

Рамблер 47 минут назад
Пресс-секретарь губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич должна быть уволена за то, что назвала пострадавших от наводнения быдлом и бичевней. Об этом Ура.ру заявили в местном благотворительном фонде «Оберег».
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Эпицентром стихии был Тулун. В определенный момент в город приехал Владимир Путин. Там президент среди прочего провел встречу с местными жителями.
«Люди, вся эта бичевня… Вы бы видели, как они одеты! Черт-те как! Два класса образования!» — произносит о них, как утверждается в подписи, Ирина Алашкевич на аудиозаписи, недавно опубликованной в интернете.
В фонде «Оберег», который помогал пострадавшим от наводнения, высказали мнение, что работодатель Алашкевич, губернатор Сергей Левченко, должен уволить ее. Там назвали слова пресс-секретаря возмутительными, для чиновницы — тем более.
Между тем сама пресс-секретарь главы региона вчера заявила, что запись, голос на которой якобы принадлежит ей, является фальсификацией. По словам Алашкевич, запись была передана на экспертизу.
Комментарии148
Общество , Видео , Сергей Левченко , Ирина Алашкевич , Владимир Путин , Иркутская Область , Тулун
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