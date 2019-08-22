Внучку Александры Назаровой не пустят на похороны

Внучка Александры Назаровой не приедет на похороны любимой бабушки, передают Дни.ру. Родственники решили, что 10-летней девочке не стоит видеть артистку в гробу. Ребенок был очень привязан к своей родственнице. Назарова растила девочку с младенчества.

Народная артистка России перенесла тяжелую операцию на горле. Она умерла от полиорганной недостаточности. Девочка около месяца жила у председателя дачного кооператива, когда у Назаровой были проблемы со здоровьем. Ребенка после отправили в лагерь под Анапу. Ее хотели держать некоторое время в неведении, но подружки на отдыхе рассказали девочке о случившемся. Она очень тяжело восприняла смерть родственницы и долго рыдала.

В связи с горем ребенка и трудным характером, было решено не брать девочку на похороны. После Назаровой осталось небольшое наследство. Скорее всего, его получит внучка. 24 августа артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище.