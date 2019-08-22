Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внучку Александры Назаровой не пустят на похороны 

Вести Подмосковья + ещё 8 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Внучка Александры Назаровой не приедет на похороны любимой бабушки, передают Дни.ру. Родственники решили, что 10-летней девочке не стоит видеть артистку в гробу. Ребенок был очень привязан к своей родственнице. Назарова растила девочку с младенчества.
Раскрыта причина смерти Александры Назаровой
Народная артистка России перенесла тяжелую операцию на горле. Она умерла от полиорганной недостаточности. Девочка около месяца жила у председателя дачного кооператива, когда у Назаровой были проблемы со здоровьем. Ребенка после отправили в лагерь под Анапу. Ее хотели держать некоторое время в неведении, но подружки на отдыхе рассказали девочке о случившемся. Она очень тяжело восприняла смерть родственницы и долго рыдала.
В связи с горем ребенка и трудным характером, было решено не брать девочку на похороны. После Назаровой осталось небольшое наследство. Скорее всего, его получит внучка. 24 августа артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище.
Вести Подмосковья: последние новости
Навальный получит иски от метрополитена, ресторана, «Мосгортранса» и «Автомобильных дорог» 24 августа пройдут похороны Александры Назаровой Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после отдыха в Болгарии
Комментарии
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Так не делаются дела». Захарова оценила предложения по G814
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение71
Против Мадуро готовят наемников11
США заполучили Т-90121
Служба такси подала иски к организаторам протестов22
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
10:24
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение
В мире
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение