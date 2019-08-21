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Плотина в черте Мурманска может обрушиться: кадры с места 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Мурманск – столица Арктики!, ВКонтакте
В Мурманске горожане подняли вопрос о разрушении дабы на Рогозеро.
Плотина на Рогозере на северо-востоке Мурманска находится в плачевном состоянии, заявили местные жители. Они три года выражают обеспокоенность из-за дамбы, но местные власти до сих ничего не предприняли.
«Совсем немного и рванет, состояние плачевное. Вчера специально шла к месту сделать фото. Не знаю, куда обратиться с этой информацией», — отметила жительница Мурманска в паблике в соцсетях.
По словам жителя Мурманска Дмитрия, объем в озере уже достаточный, чтобы произошел прорыв дамбы у Восточно-объездной дороги, а это приведет к подъему уровня воды в Питьевом озере на метр.
Другие пользователи сообщают, что с каждым годом бетонные плиты размывает и увеличиваются промоины. Никто не обслуживает плотину, пишут местные жители, вокруг находятся остатки труб и вентели — раньше там был забор воды для города.
Рогозеро находится на высоте 115 метров над уровнем моря, являясь частью системы водохранилищ, созданных для водоснабжения Мурманска.
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Общество , Происшествия , Мурманск
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