Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Познер высказался об увольнении оскорбившего Путина Габунии 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Владимир Познер отреагировал на решение нового руководства телеканала «Рустави-2» уволить журналиста Георгия Габунию, оскорбившего в эфире президента России Владимира Путина.
«Скажу только одно: если бы этот телеведущий работал бы у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца», — написал Познер на своем сайте Pozneronline.ru.
Журналист отметил, что использованная Габунией лексика для него «просто неприемлема».
В июле Познер уже комментировал выходку грузинского телеведущего. Тогда он заявил, что для него Габуния перестал быть журналистом — «не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики».
Общество , Владимир Познер , Георгий Габуния , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Провал»: Путин выступил с заявлением936
Трамп предложил вернуть Россию в G8140
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать21
Новый мэр Риги отрекся от русских9
Обматеривший Путина ведущий сделал заявление6
Видео
03:16
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать
В мире
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
00:18
Лена Ленина навсегда покинула Россию
Шоу-бизнес
03:07
Поездка в США: жена солиста «Иванушек» завела роман
Шоу-бизнес Статьи
02:23
Алибасов не смог покинуть Россию
Шоу-бизнес
00:38
На съемках «Голос 60+» произошло ЧП
Шоу-бизнес
01:13
За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились
В мире Украина
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
02:12
«Провал»: Путин выступил с заявлением
Политика
00:45
Навальному продлят арест
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение