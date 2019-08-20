Познер высказался об увольнении оскорбившего Путина Габунии

«Скажу только одно: если бы этот телеведущий работал бы у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца», — написал Познер на своем сайте Pozneronline.ru.

Журналист отметил, что использованная Габунией лексика для него «просто неприемлема».

В июле Познер уже комментировал выходку грузинского телеведущего. Тогда он заявил, что для него Габуния перестал быть журналистом — «не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики».