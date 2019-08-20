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Познер оценил решение уволить Габунию с «Рустави 2» 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Увольнение журналиста Георгия Габунии с телеканала «Рустави 2» — это верное решение, заявил телеведущий Владимир Познер.
«Раньше я уже комментировал аморальный поступок этого грузинского журналиста, считаю, что он поступил тогда глупо и недопустимо. Сегодня услышал о решении руководства «Рустави 2» уволить данного журналиста. Мне сложно реагировать как-то на такое решение. Скажу только одно: если бы этот телеведущий работал у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца. Лексика, которую господин Габуния использовал в своем «знаменитом» выступлении, для меня просто неприемлема», — сообщил Познер в комментарии Ura.ru.
Ранее Познер заявлял, что Габуния после оскорблений в адрес российского президента Владимира Путина перестал быть журналистом.
Напомним, Георгий Габуния, начальник информационной службы Нодар Меладзе и несколько других сотрудников канала были уволены с «Рустави 2».
Экс-гендиректор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия, который на днях заявил о создании новой телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал»), пригласил к себе на работу журналистов, уволенных с телеканала.
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Комментарии1
Общество , Владимир Познер , Георгий Габуния , Владимир Путин , РИА Ura.ru
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