Познер оценил решение уволить Габунию с «Рустави 2»

«Раньше я уже комментировал аморальный поступок этого грузинского журналиста, считаю, что он поступил тогда глупо и недопустимо. Сегодня услышал о решении руководства «Рустави 2» уволить данного журналиста. Мне сложно реагировать как-то на такое решение. Скажу только одно: если бы этот телеведущий работал у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца. Лексика, которую господин Габуния использовал в своем «знаменитом» выступлении, для меня просто неприемлема», — сообщил Познер в комментарии Ura.ru.

Ранее Познер заявлял, что Габуния после оскорблений в адрес российского президента Владимира Путина перестал быть журналистом.

Напомним, Георгий Габуния, начальник информационной службы Нодар Меладзе и несколько других сотрудников канала были уволены с «Рустави 2».

Экс-гендиректор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия, который на днях заявил о создании новой телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал»), пригласил к себе на работу журналистов, уволенных с телеканала.