Общественная палата выступила за либерализацию закона о флаге

В преддверии празднования 350-летия Государственного флага России, которое состоится 22 августа, Общественная палата России выступила с инициативой либерализации федерального закона «О Государственном флаге».

Суть идеи состоит в том, чтобы у всех граждан России была возможность открыто демонстрировать флаг на своих домах и автомобилях как символ гражданской принадлежности, сообщается на сайте ОПРФ.

«Сегодня существует довольно жесткое ограничение на использование государственного флага. В законе о государственном флаге есть список мест, где может размещаться флаг», — сказал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

В соответствии с действующим законодательством флаг Российской Федерации может вывешиваться на домах (как административных, так и жилых) только в дни государственных праздников. Размещение флага в иные дни считается административным правонарушением. Украшение гражданами своих личных транспортных средств флагом или его изображением также согласно закону является правонарушением. Флаг может быть установлен только на транспорте президента России, председателя Совета Федерации, Госдумы, правительства, глав государственных и правительственных делегаций, а также официальных представительств России за рубежом.

«Когда принимался этот закон, были опасения, что граждане будут безответственно использовать важный государственный символ. Но таких случаев крайне мало, это единичные ситуации за последние 10 лет. Наши граждане вполне ответственно относятся к государственным символам. Например, мы видим, сколько флагов нашей страны на трибунах во время спортивных событий — люди испытывают гордость, они хотят чувствовать причастность к своей стране», — добавил глава ОП РФ.

В связи с этим Общественная палата направила в адрес профильного комитета Госдумы предложение обсудить поправки в законодательство относительно правил демонстрации государственного флага.

Инициатива внести поправки к закону принадлежит комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

«Патриотизм и его воспитание начинается с каких-то малых дел, с небольших шагов. Мы смотрим иностранные фильмы и видим, как во многих из них люди утром поднимают флаг страны, вечером спускают. Видим, как люди едут на личных автомобилях, украшенных флагом. К сожалению, так оказалось, что наше законодательство накладывает, на наш взгляд, излишнее количество ограничений. За исключением Дня государственного флага РФ человек не может в своем жилище, на своем автомобиле поднимать флаг — почему-то это является административным правонарушением», — сказал глава комиссии Александр Малькевич.

По его мнению, серьезный разговор об этом уже назрел.

«Мы любим свою страну, мы гордимся своей страной, мы гордимся ее флагом и мы должны иметь возможность эту гордость проявлять в те дни, в те часы и минуты, когда мы этого хотим, когда нам это нужно и это необходимо», — подчеркнул он.

Он отметил, что подобная практика общедоступности использования государственного флага, исключая и пресекая случаи неуважения и кощунства, широко распространена в зарубежных странах.