Навальному продлят арест

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Навальному собираются продлить арест из-за попадания в больницу 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
Оппозиционеру Алексею Навальному могут прибавить к аресту несколько часов. Вопрос о продлении срока ареста был поднят из-за того, что Навальный попал в больницу, где провел некоторое время.
Считается, что в этот момент его арест был, как бы приостановлен и оппозиционер оказался на свободе. Об этом сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Суд состоится уже 22 августа.
«Алексею в спецприемник прислали бумагу, что 22 августа состоится суд, на котором ему собираются прибавить к аресту те часы, которые он провел в больнице, — несмотря на круглосуточный конвой, он якобы был свободен в это время», — говорит Ярмыш.
Напомним, сейчас Алексей Навальный находится под административным арестом на 30 суток. Он попал в спецприеминик еще 24 июля, а уже 28 его пришлось госпитализировать из-за кожного раздражения и отека лица. Навальный был выписан из больницы на следующий день, пишет «Интерфакс».
Известно, что в ходе обследования политика не найдено отравляющих веществ в его организме. К такому выводу пришли медики НИИ Склифосовского.
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Общество , Видео , Алексей Навальный , Интерфакс
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