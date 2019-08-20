Россиянин продаст исцеляющую от похмелья кошку за 15 миллионов рублей

Житель Ростова-на Дону выставил на продажу кошку британской породы, которая якобы лечит похмелье и предотвращает измены. Об этом сообщает «Регион Online».

Согласно объявлению на Avito, кошка, которой 2,5 года, «отгоняет соседок от мужа и лечит похмелье». Отмечается, что животное может охранять дом и беречь здоровье хозяев. Из еды питомец любит сладкое.

Автор объявления Михаил Шипунов рассказал РИА Новости, что у него дома живут кот и кошка. Поскольку питомцы не могут ужиться вместе, одного из них решили продать. Россиянин объяснил, что кошка принадлежит жене, которая не хочет с ней расставаться.

«Но за 15 миллионов решила, что отдаст, — подчеркнул Шипунов. — Супруга рассчитывает, что за такие деньги ее никто не купит».

Россиянин отметил, что на объявление откликнулось уже несколько покупателей, однако с ними пока не договорились о цене.

В 2018 году сообщалось, что на сайте Avito появилось объявление о продаже кота-экстрасенса британской породы. По словам владельца, кот видит «привидения и духов», а также определяет наличие в квартире «злых или добрых сил».