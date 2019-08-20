«Быдло и хлев». Чиновница оскорбила пострадавших от паводка

Начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич не стала комментировать скандальную аудиозапись, на которой она якобы называет пострадавших от паводка «быдлом».

По словам Алашкевич, она хочет дождаться экспертизы, которая и определит, принадлежал ли ей голос на записи.

«Я еще раз говорю: любые мои комментарии будут выглядеть неубедительно. Я хочу дождаться экспертизы», — приводит слова чиновницу РЕН ТВ.

Экспертиза организована губернатором Иркутской области Сергеем Левченко

Скандальная аудиозапись, на которой женский голос нелицеприятно отзывается о пострадавших от паводков в Иркутской области, появилась в Сети несколько дней назад.

Утверждается, что голос на записи принадлежит Ирине Алашкевич. Голос на записи, в частности, называет пострадавших жителей региона «всей этой бичевней», «быдлом», а их жилье — «хлевом».