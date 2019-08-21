Иркутская чиновница прокомментировала запись с оскорблениями жителей Тулуна

Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич назвала подделкой аудиозапись, на которой якобы она называет "бичевней" жителей Тулуна, собравшихся на встречу с президентом Владимиром Путиным

Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне , появилась в соцсетях несколько дней назад. Она комментирует приезд Путина в Тулун и реакцию людей на встречу с президентом.

В частности, героиня ролика говорит:

"Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".

В подписи к ролику утверждается, что речь якобы произносит Алашкевич.

"Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу", — сказала сама чиновница РИА Новости.

Алашкевич добавила, что за время паводка вместе с другими сотрудниками пресс-службы несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории региона в длительные командировки. С 20 августа она в отпуске.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.