Пескова спросили о награждении бортпроводницы Ан-24

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали предложение о представлении к награде бортпроводницы самолета Ан-34, который аварийно сел в Нижнеангарске в июне.

«Нет, пока я не видел такого предложения. Мы читали материалы СМИ, но непосредственно внесения пока не видели», — сказал Песков в ответ на вопрос, получали ли в Кремле данное предложение, передает РИА «Новости».

Вопрос о награждении Елены Лапуцкой возник после преставления к наградам экипажа самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии»

Напомним, 27 июня пассажирский самолет компании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся, погибли пилот и бортмеханик.