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Пескова спросили о награждении бортпроводницы Ан-24 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: соцсети
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали предложение о представлении к награде бортпроводницы самолета Ан-34, который аварийно сел в Нижнеангарске в июне.
«Нет, пока я не видел такого предложения. Мы читали материалы СМИ, но непосредственно внесения пока не видели», — сказал Песков в ответ на вопрос, получали ли в Кремле данное предложение, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к Владимиру Путину с просьбой представить к награде бортпроводницу Ан-24, которая быстро открыла аварийные двери и помогла людям выбраться из салона, в итоге все 43 пассажира выжили.
Вопрос о награждении Елены Лапуцкой возник после преставления к наградам экипажа самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии».
Напомним, 27 июня пассажирский самолет компании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся, погибли пилот и бортмеханик.
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Общество , Андрей Турчак , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Уральские авиалинии , Единая Россия , РИА Новости
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