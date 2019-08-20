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Дагестанцам привьют любовь к живописи 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Передвижная выставка работ художников Северного Кавказа «Мир талантов» пройдет в Дагестане в рамках нацпроекта «Культура». Об этом во вторник, 20 августа, сообщили ТАСС в министерстве культуры республики.
Как рассказали в ведомстве, выставка пройдет в девяти городах и районах региона. Посетители смогут увидеть более 40 картин северокавказских художников, в том числе Марины Исмаиловой, Сугури Увайсова, Гаджи Сунгурова, Башира Увайсова и Шапи Рабаданова.
Главной темой представленных работ стал Дагестан, в частности, его история и природа, отметили в министерстве. «Родной и любимый край с горными вершинами, бурными реками, незабываемой природой и гостеприимными людьми. А еще картины из героической прошлой страны гор, портреты выдающихся деятелей ее истории и культуры», — пояснили там.
На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Республика Дагестан
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