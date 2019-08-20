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Беглов пообещал построить семь станций метро в Петербурге за пять лет 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во время теледебатов пообещал за пять лет построить семь новых станций метро.
«Мы разработали программу «Комфортный город», которая имеет четыре основных направления. Это дороги и транспорт, это экология, это благоустройство и, конечно же, это ЖКХ. Мы создали транспортную систему, которая позволит горожанам на сегодняшний день из любой точки города добраться в место назначения за 15-20 минут», — сказал Беглов, скорее всего, имея в виду создание проекта такой системы, которая пока не внедрена, передает Regnum.
Врио губернатора уточнил, что планирует открыть три станции Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары») к 1 сентября 2019 года.
Запуск Фрунзенского радиуса планировался еще в 2012 году, но в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу деньги были переброшены на строительство продолжения третьей линии метро, ведущей к стадиону на Крестовском острове.
В целом Александр Беглов во время дебатов пообещал за ближайшие пять лет построить семь новых станций.
Кроме того, он сообщил об открытии двух новых парков «впервые за 16 лет», отметив, что ему поступило 30 тыс. обращений граждан по поводу благоустройства Петербурга. Беглов подчеркнул, что время, «когда рулили партии, прошло», настало «время горожан».
Ранее Беглов поручил достроить школу в Петербурге к новому учебному году.
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Общество , Другое , Александр Беглов , ИА REGNUM , Санкт-Петербург
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