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Чиновники оставили россиян без мест на кладбище 

Lenta.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жители поселка Усть-Донецкий в Ростовской области не могут приобрести место на кладбище, потому что их выкупили чиновники для своих нужд, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, земли на погосте практически не осталось, и ее невозможно «выбить». Местная жительница рассказала журналистам, что власти покупают под захоронения по 50-80 квадратных метров земли и создают там «чудеса ландшафтного дизайна». Например, глава Усть-Донецкого района после смести своей жены купил огромный участок на кладбище и разбил там сквер с газоном, дорожками из тротуарной плитки и шикарным крестом.
В начале августа в пансионате для ветеранов в Тюмени труженицу тыла похоронили в большом полиэтиленовом пакете. Сообщалось, что до этого тело женщины пролежало в морге неделю. В региональном департаменте социального развития назначили проверку учреждения, его директор был уволен.
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Общество , РЕН ТВ , Ростовская Область
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