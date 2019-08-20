Чиновники оставили россиян без мест на кладбище

Жители поселка Усть-Донецкий в Ростовской области не могут приобрести место на кладбище, потому что их выкупили чиновники для своих нужд, сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, земли на погосте практически не осталось, и ее невозможно «выбить». Местная жительница рассказала журналистам, что власти покупают под захоронения по 50-80 квадратных метров земли и создают там «чудеса ландшафтного дизайна». Например, глава Усть-Донецкого района после смести своей жены купил огромный участок на кладбище и разбил там сквер с газоном, дорожками из тротуарной плитки и шикарным крестом.

В начале августа в пансионате для ветеранов в Тюмени труженицу тыла похоронили в большом полиэтиленовом пакете. Сообщалось, что до этого тело женщины пролежало в морге неделю. В региональном департаменте социального развития назначили проверку учреждения, его директор был уволен.