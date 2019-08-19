В Минтруде оценили идею штрафов за курение на работе

Министерство труда России негативно отреагировало на идею о штрафовании курящих работников. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ведомство выступает с поддержкой установления здорового образа жизни среди россиян, однако выступает против наложения штрафов.

Минтруде добавили, что Трудовой кодекс России не допускает уменьшение прав, не связанных с деловыми качествами работников.

"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", — заявили представители ведомства.

По мнению ведомства, рабочие перерывы должны строиться так, чтобы они не препятствовали рабочим процессам.