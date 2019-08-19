Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минтруде оценили идею штрафов за курение на работе 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Depositphotos
Министерство труда России негативно отреагировало на идею о штрафовании курящих работников. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что ведомство выступает с поддержкой установления здорового образа жизни среди россиян, однако выступает против наложения штрафов.
В Минтруде добавили, что Трудовой кодекс России не допускает уменьшение прав, не связанных с деловыми качествами работников.
"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", — заявили представители ведомства.
По мнению ведомства, рабочие перерывы должны строиться так, чтобы они не препятствовали рабочим процессам.
Ранее сообщалось, что Минздрав пояснил предложение о штрафах за перекуры на работе.
Газета.Ru: последние новости
Стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду Умер Аскер Махмудов Московская школьница узнала о беременности во время родов
Общество , Другое , Минздрав РФ , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»134
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве144
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму104
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина147
Принц Уильям публично унизил Кейт Миддлтон1
Видео
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
01:13
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве
В мире Украина
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:52
Путин взял с собой во Францию вертолет
Политика
00:34
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»
Армия В мире
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Войска
02:32
Опубликован дневник матери устроившего бойню подростка
Происшествия
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение