В 45 регионах России пройдёт уборка берегов от мусора

Акция «Вода России» по уборке водоёмов от мусора пройдёт с августа по октябрь в 45 регионах.

Данное мероприятие пройдёт в рамках национального проекта «Экология». Более полумиллиона добровольцев уже изъявили желание поучаствовать в этой акции. Она включает в себя восемь экомарафонов, которые коснуться Кавказа, Дальнего Востока, Крыма, Сибири, Урала, Краснодарского края, а также Байкала и Дона.

Марафон «Чистая Волга» стартовал в Нижнем Новгороде в мае этого года, говорится на портале «Будущее России. Национальные проекты».