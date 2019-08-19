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В 45 регионах России пройдёт уборка берегов от мусора 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: voda.org.ru
Акция «Вода России» по уборке водоёмов от мусора пройдёт с августа по октябрь в 45 регионах.
Данное мероприятие пройдёт в рамках национального проекта «Экология». Более полумиллиона добровольцев уже изъявили желание поучаствовать в этой акции. Она включает в себя восемь экомарафонов, которые коснуться Кавказа, Дальнего Востока, Крыма, Сибири, Урала, Краснодарского края, а также Байкала и Дона.
Марафон «Чистая Волга» стартовал в Нижнем Новгороде в мае этого года, говорится на портале «Будущее России. Национальные проекты».
Как писал News.ru, в июне Москва начала процесс перехода к раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов. Соответствующее постановление было утверждено на заседании президиума правительства столицы, которое провёл мэр Сергей Собянин.
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Общество , Экология , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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