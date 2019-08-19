«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского

Ранее в понедельник Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Киеве призвал его признать «голодомор» геноцидом украинского народа.