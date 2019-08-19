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«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского 

Рамблер 41 минуту назад
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского приравнять «голодомор» на Украине к Холокосту.
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Ранее в понедельник Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Киеве призвал его признать «голодомор» геноцидом украинского народа.
Общество , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев
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