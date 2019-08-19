«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского 

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского приравнять «голодомор» на Украине к Холокосту.
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Зеленский, пытающийся приравнять «голодомор» к Холокосту выглядит даже омерзительнее Порошенко. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 19 августа 2019 г.
Ранее в понедельник Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Киеве призвал его признать «голодомор» геноцидом украинского народа.