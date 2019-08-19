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Калашников назвал минусы четырехдневной рабочей недели 

РИА Новости + ещё 1 25 минут назад
Фото: РИА Новости
В России нет предпосылок для сокращения уровня занятости населения, заявил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, комментируя инициативу о введении четырехдневной рабочей недели.
"Я думаю, что эта инициатива к реальной жизни не имеет никакого отношения. Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения", — сказал он на пресс-конференции.
По его словам, инициатива также может лечь тяжелым бременем на бюджет страны. Он уточнил, что единственная категория, которая будет получать ту же зарплату, работая меньше, — это бюджетники.
"Для бизнеса эта инициатива абсолютно посторонняя. Дело в том, что бизнес и сейчас не работает по принципу, сколько времени ты отбыл", — пояснил Калашников.
Он добавил, что изменение рабочей недели потребует больших изменений в обществе и в отдельных сегментах рынка.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.
Во вторник, 13 августа, стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
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Общество , Дмитрий Медведев , Сергей Калашников , Совет Федерации
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