Власти рассказали о матери зарубившего семью российского подростка

Мать подростка, который зарезал семью в селе Патрикеево Ульяновской области , раньше имела проблемы с алкоголем, но вылечилась и совсем не пила. Об этом рассказала министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова, передает РИА Новости.

Чиновница также отметила, что в последнее время мать получала только положительные характеристики. По словам Касимовой, дети в семье были ухоженными и накормленными.

Как сообщалось ранее, 18 августа в одном из жилых домов в Патрикеево были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. Также в 500 метрах от дома, где произошло убийство, возле вышки одной из сотовых компаний было обнаружено тело подростка. Согласно предварительной версии, юноша зарубил топором мать с двумя детьми, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.

В предсмертной записке, которую оставил убивший семью подросток, говорится, что он решился на убийство родственников, чтобы «забрать их с собой».

региональной прокуратуре сообщили, что школьник был отличником и участником многих олимпиад. Ученика также описывают как крайне спокойного и уравновешенного. Отмечается, что он был «гордостью класса» и никогда не состоял на учете в полиции.

Отец подростка рассказал, что школьник имел игровую зависимость. По словам мужчины, сын постоянно тратил все свои деньги на компьютерные игры. Также он сообщил, что в последний раз виделся с сыном еще весной. В конце августа юноша должен был приехать к отцу в гости.