Познер рассказал о своих планах на смерть

Журналист Владимир Познер заявил, что не боится смерти, так как понимает ее неизбежность. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос читателя, реплика опубликована на портале Познер Online.

Поклонник творчества Познера заявил, что каждый день переживает из-за приближения смерти, и спросил, как телеведущий борется с этим страхом. Однако Познер уточнил, что не борется с такими чувствами, так как не боится смерти.

«Просто понимаю, что она неизбежна, но хотелось бы умереть без мук», — заключил он.

Познер добавил, что страх смерти эксплуатируют многие религии, и именно на нем держится христианство, обещающее каждому вечную жизнь.

Журналист добавил, что церковь с давних пор «играет» на этом человеческом страхе, заметив, что так религия пытается найти выход из «безвыходного положения». Познер посоветовал читателю принять то, что человек смертен.