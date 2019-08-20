Супруга заслуженного артиста России музыканта Михаила Романова в интервью "Пятому каналу" прокомментировала смерть мужа, рассказав о депрессии, от которой он страдал.
"Да, у него были проблемы. У кого нет депрессии сейчас? То, что вот так случилось, я этого совершенно не ожидала, абсолютно, тем более от него. Он такой спокойный всю жизнь, порядочный человек", — пояснила женщина.
Она добавила, что в жизни музыканта большое место занимала работа, однако в последнее время он переживал творческий кризис.
Михаил Романов был найден мертвым в Санкт-Петербурге, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.
Биография музыканта
С 1970 по 1972 год Романов играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова, а потом стал солистом оперной студии Ленинградской консерватории.
В 1974-1977 годах играл в Ленинградской филармонии.
В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. С 2003 года Романов преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, был членом академической филармонии Петербурга.