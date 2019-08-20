Жена музыканта Михаила Романова прокомментировала его самоубийство

Супруга заслуженного артиста России музыканта Михаила Романова в интервью "Пятому каналу" прокомментировала смерть мужа, рассказав о депрессии, от которой он страдал.

"Да, у него были проблемы. У кого нет депрессии сейчас? То, что вот так случилось, я этого совершенно не ожидала, абсолютно, тем более от него. Он такой спокойный всю жизнь, порядочный человек", — пояснила женщина.

Она добавила, что в жизни музыканта большое место занимала работа, однако в последнее время он переживал творческий кризис.

Михаил Романов был найден мертвым в Санкт-Петербурге, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.

Биография музыканта

С 1970 по 1972 год Романов играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова, а потом стал солистом оперной студии Ленинградской консерватории.

В 1974-1977 годах играл в Ленинградской филармонии.

В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. С 2003 года Романов преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, был членом академической филармонии Петербурга.