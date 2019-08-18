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Защитник прав курильщиков ответил Минздраву на идею штрафовать за сигареты на работе 

Ura.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: URA.RU
В движении за права курильщиков отреагировали на инициативу Минздрава РФ, предлагающую работодателям штрафовать курящих сотрудников. Такая рекомендация содержится в программе «Укрепление общественного здоровья», подготовленной ведомством.
«Курит или не курит — это не качество человека и не качество профессионала», — заявил в беседе с «URA.RU» исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.
По мнению общественника, курильщик вполне способен работать эффективно.
Лоскутов, являющийся также одним из основателей Российского сигарного союза, предложил решение проблемы курения на работе. Для этого ее нужно отдать на уровень рабочего коллектива — трехсторонней комиссии, считает эксперт. Комиссия должна включать в себя владельца бизнеса, профсоюз и самих работников.
Это поможет коллективно решить вопрос с курением в конкретной организации, уверен защитник прав курильщиков.
В качестве примера серьезности проблемы Лоскутов рассказал о жалобе, которая поступила в их организацию из Салехарда (Ямал), где уже в сентябре из-за холодов курить на улице невозможно. По его словам, эту проблему можно решить только «снизу», а не «запретами сверху».
Инициатива Минздрава предполагает разработку и внедрение системы штрафов и поощрений в отношении курящих сотрудников. В ведомстве советуют работодателям выяснить, сколько денег из зарплаты сотрудник тратит на сигареты и как это влияет на производительность труда.
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Комментарии5
Общество , Андрей Лоскутов , Минздрав РФ
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