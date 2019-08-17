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Система ценностей: Познер высказался о фашизме 

Рамблер + ещё 1 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Тедеведущий Владимир Познер назвал фашизм определенным взглядом на мир и системой ценностей.
«Фашизм для меня это определенный взгляд на мир, определенная система ценностей — как социализм, коммунизм и множество других «измов». Во мне нет фашистских взглядов, в определенной степени есть социалистические, но фашистские взгляды сегодня довольно широко распространены в мире», — заявил Познер.
Он дал такой ответ на вопрос пользователя, чем для него является фашизм и видит ли он его в себе.
Познер также отметил, что люди не рождаются фашистами, а становятся ими.
Ранее украинские радикалы поместили телеведущего в свой черный список.
Общество , Владимир Познер
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