Система ценностей: Познер высказался о фашизме

Тедеведущий Владимир Познер назвал фашизм определенным взглядом на мир и системой ценностей.

«Фашизм для меня это определенный взгляд на мир, определенная система ценностей — как социализм, коммунизм и множество других «измов». Во мне нет фашистских взглядов, в определенной степени есть социалистические, но фашистские взгляды сегодня довольно широко распространены в мире», — заявил Познер.

Он дал такой ответ на вопрос пользователя, чем для него является фашизм и видит ли он его в себе.

Познер также отметил, что люди не рождаются фашистами, а становятся ими.

Ранее украинские радикалы поместили телеведущего в свой черный список.