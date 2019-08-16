Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился

Продюсер Иосиф Пригожин , назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

По словам Пригожина, эта характеристика относится к «оголтелому несовершеннолетнему молодняку, у которого не существует авторитетов, морально-нравственных ценностей, не имеющий опыта и знаний». Он добавил, что негативно относится к этим людям, поскольку они осмеливаются оскорблять «уважаемых, заслуженных людей, чьи взгляды и политические воззрения отличаются от его собственного».

Продюсер обвинил журналистов в передергивании фраз, навешивании ярлыков и стремлении столкнуть людей лбами.

«Я не против митингов, но за то, чтобы мы защищали свои права и интересы, делая это в рамках закона, не доходя до беспредела. Хаос, провокации столкновений только отдаляют от желаемой цели», — заключил Пригожин.

13 августа в интервью порталу Ura.ru продюсер заявил, что в акциях протеста участвуют «щенки, которые (…) не знали [мэра Москвы Сергея] Собянина, когда он был мэром Тюмени».

«Этих людей нужно отправить на трудные работы, чтобы они приносили пользу стране», — отметил он.

По мнению Пригожина, артисты, которые публично поддержали вышедших на улицу россиян, готовы за деньги изменить свою позицию.