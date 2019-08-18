Минздрав предлагает устраивать корпоративы без алкоголя

Министерство здравоохранения РФ подготовило программу «Укрепление здоровья работающих». Согласно ей работодателям предлагается организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия.

Также одной из необходимых мер для снижения количества несчастных случаев на производстве названо тестирование сотрудников на употребление алкоголя, сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что для этих целей предлагается использовать алкотестер.

Ранее News.ru сообщал, что Минздрав предложил работодателям исключить из продажи на предприятиях такие продукты, как чипсы, газированные напитки, энергетики, сухарики и шоколадные батончики. Идея об ограничении продажи продуктов с повышенным содержанием соли и сахара на работе основана на уже существующих практиках. Она не станет обязательной для внедрения.