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Минздрав предлагает устраивать корпоративы без алкоголя 

News.ru + ещё 5 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Министерство здравоохранения РФ подготовило программу «Укрепление здоровья работающих». Согласно ей работодателям предлагается организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия.
Также одной из необходимых мер для снижения количества несчастных случаев на производстве названо тестирование сотрудников на употребление алкоголя, сообщает РИА Новости.
Издание отмечает, что для этих целей предлагается использовать алкотестер.
Ранее News.ru сообщал, что Минздрав предложил работодателям исключить из продажи на предприятиях такие продукты, как чипсы, газированные напитки, энергетики, сухарики и шоколадные батончики. Идея об ограничении продажи продуктов с повышенным содержанием соли и сахара на работе основана на уже существующих практиках. Она не станет обязательной для внедрения.
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Общество , Минздрав РФ , РИА Новости
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