«Может дорого обойтись»: заблудившихся грибников предложили наказывать

Глава администрации Боровского района Калужской области Николай Калиничев предложил штрафовать заблудившихся в лесу грибников. Об этом сообщает издание Obninsk.name.

Главе администрации доложили об успешном завершении операции по поиску двух женщин, которые ушли за грибами в семь часов вечера и не смогли найти выход из леса с наступлением сумерек.

«Честно сказать, не могу даже представить, о чем думают люди в такие моменты. Такое легкомыслие может дорого обойтись как самим грибникам, так и сторонним людям, ведь на поиски оттягиваются внушительные силы, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации эти сотрудники могут срочно потребоваться в другом месте», — возмутился Калиничев.

Глава района предложил «выйти с законотворческой инициативой» и продумать систему штрафов для грибников, подвергающих себя опасности.