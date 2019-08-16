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«Может дорого обойтись»: заблудившихся грибников предложили наказывать 

Рамблер 15 минут назад
Фото: ТАСС
Глава администрации Боровского района Калужской области Николай Калиничев предложил штрафовать заблудившихся в лесу грибников. Об этом сообщает издание Obninsk.name.
Главе администрации доложили об успешном завершении операции по поиску двух женщин, которые ушли за грибами в семь часов вечера и не смогли найти выход из леса с наступлением сумерек.
«Честно сказать, не могу даже представить, о чем думают люди в такие моменты. Такое легкомыслие может дорого обойтись как самим грибникам, так и сторонним людям, ведь на поиски оттягиваются внушительные силы, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации эти сотрудники могут срочно потребоваться в другом месте», — возмутился Калиничев.
Глава района предложил «выйти с законотворческой инициативой» и продумать систему штрафов для грибников, подвергающих себя опасности.
Общество , Калужская Область
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