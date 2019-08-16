Ставший Героем России пилот промолчал в ответ

Пилот Дамир Юсупов, которому 16 августа присвоили звание Героя России за успешную посадку аварийного Airbus A321 в кукурузном поле, не знал о своем награждении. Об этом сообщила его жена Наталья, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Он этого не знал. Я ему сообщила по телефону. В ответ он просто промолчал», — сказала она.

Также Наталья Юсупова отметила, что рада награждению членов экипажа самолета.

Ранее 16 августа президент России Владимир Путин наградил экипаж Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Глава государства подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Самолет « Уральских авиалиний », летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

Дамир Юсупов на пресс-конференции заявил, что не считает себя героем. По его словам, он сделал то, что должен был. 16 августа сообщалось, что Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. Второго пилота, Георгия Мурзина, в результате аварии госпитализировали с ушибами груди.