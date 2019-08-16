Ресторатор рассказал об эффекте от еженедельных акций протеста в центре Москвы

Фото: Facebook Виктора Енина

Cобытия, происходящие в центре Москвы по выходным, отталкивают многих от посещения наших заведений, расположенных на Тверской и на Покровке, заявил «Газете.Ru» владелец бара «Чайная высота. Дом чая и мороженого», кондитерского цеха «Чаепродукты» и самовар-бара «Пуэропорт» Виктор Енин «Жаль, что таким образом сокращается для многих москвичей и возможность решения самых разных, в том числе конфликтных вопросов замечательным способом — во время дружеской беседы за чаепитием», — отметил он. «Те, кто не участвует в массовых несогласованных акциях, выбирают для досуга в такие тревожные дни другие локации, другие идеи для времяпрепровождения. Эксцессов с порчей имущества у нас не было», — пояснил Енин. «Суббота — основное досуговое время недели, по субботам активность всех заведений, нацеленных на отдых в конце рабочей недели, выше. Во время несогласованных протестных акций спрос по субботам понизился ощутимо», — резюмировал ресторатор. Ранее эксперт рассказал о несостыковках в подсчетах «Белым счетчиком» численности участников акций протеста в центре Москвы. Вопрос по незарегистрированным кандидатам на выборах в Мосгордуму рассматривался в Центризбиркоме , однако и там было принято решение об отказе в регистрации. В частности, у одного из кандидатов насчитали среди подписантов 70 «мертвых душ».