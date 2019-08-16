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Ресторатор рассказал об эффекте от еженедельных акций протеста в центре Москвы 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Facebook Виктора Енина
Cобытия, происходящие в центре Москвы по выходным, отталкивают многих от посещения наших заведений, расположенных на Тверской и на Покровке, заявил «Газете.Ru» владелец бара «Чайная высота. Дом чая и мороженого», кондитерского цеха «Чаепродукты» и самовар-бара «Пуэропорт» Виктор Енин.
«Жаль, что таким образом сокращается для многих москвичей и возможность решения самых разных, в том числе конфликтных вопросов замечательным способом — во время дружеской беседы за чаепитием», — отметил он.
«Те, кто не участвует в массовых несогласованных акциях, выбирают для досуга в такие тревожные дни другие локации, другие идеи для времяпрепровождения. Эксцессов с порчей имущества у нас не было», — пояснил Енин.
«Суббота — основное досуговое время недели, по субботам активность всех заведений, нацеленных на отдых в конце рабочей недели, выше. Во время несогласованных протестных акций спрос по субботам понизился ощутимо», — резюмировал ресторатор.
Ранее эксперт рассказал о несостыковках в подсчетах «Белым счетчиком» численности участников акций протеста в центре Москвы.
Вопрос по незарегистрированным кандидатам на выборах в Мосгордуму рассматривался в Центризбиркоме, однако и там было принято решение об отказе в регистрации. В частности, у одного из кандидатов насчитали среди подписантов 70 «мертвых душ».
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Комментарии1
Общество , Виктор Енин , Мосгордума , Центризбирком России , Газета.Ru , Москва
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