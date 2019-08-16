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В Минэкологии рассказали, когда ликвидируют свалку рядом с Жуковским 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Незаконная свалка вблизи озера Глушица рядом с Жуковским будет ликвидирована в 2020 году, по предварительным оценкам, на это потребуется от 90 до 110 миллионов рублей, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.
Ранее Росприроднадзор сообщил, что незаконная свалка найдена в двух километрах от аэропорта Жуковский, где в четверг из-за столкновения со стаей птиц совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний". Минэкологии Подмосковья в свою очередь заявили, что бытовых отходов, которые бы привлекали птиц, на свалке вблизи озера Глушица недалеко от Жуковского нет, а станция по перегрузке мусора рядом с аэропортом Жуковский уже устранила нарушения. Росприроднадзор совместно с министерством экологии и природопользования Московской области проверят проблемные объекты по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский, где накануне совершил жесткую посадку А321 из-за попадания птиц в двигатель.
"По берегам Глушицы (озеро) сложилась безусловно неблагоприятная экологическая ситуация. Никакого нового завоза мусора туда не производится, а старый постепенно убирается. Задача в том, чтобы увеличить темпы этой работы, чтобы ускорить эту работу, изыскать дополнительные ресурсы. Сделать так, чтобы эта работа была завершена в самой ближайшей перспективе, и мы сейчас совместно с администрацией города Жуковский договорились о том, что мы совместно изыщем уже на этот год ресурсы, для того чтобы территория была убрана. Я уверен, что в 2020 году эта работа будет точно завершена", — сказал Куракин по во итогам совместного рейда с Росприроднадзором по ЦФО.
По подсчетам администрации, необходимо дополнительно изыскать от 90 до 110 миллионов рублей.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Дмитрий Куракин , Уральские авиалинии , Глушица , Жуковский , Московская область
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