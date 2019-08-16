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Диетолог рассказал об идеальном рационе россиянина 

Парламентская газета + ещё 1 20 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Идеальный рацион россиянина должен состоять в основном из морской рыбы, овощей и оливкового или льняного масел, рассказал глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Об этом пишет «ФедералПресс».
По его словам, крайне полезно чаще есть овощи и грубую волокнистую пищу. Он отметил, что курица значительно полезней свинины, а рыба нужна человеку даже больше, чем мясо.
Подсолнечное масло, по словам эксперта, не должно преобладать среди других растительных жиров.
«Очень важный компонент питания, о котором только начинают говорить, — соотношение растительных масел. Плохо, когда преобладает подсолнечное, кукурузное или соевое масло. Хорошо, когда человек больше использует оливковое или, как в русской традиции, льняное», — объяснил врач.
Он также сообщил, что правильная диета подразумевает потребление макарон из твердых сортов пшеницы.
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Общество , Михаил Гинзбург , ФедералПресс
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