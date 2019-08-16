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«Настолько боюсь, что в самолет не сяду»: как россияне переносят полеты 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, насколько они боятся летать.
54% респондентов летать побаиваются, но чувства паники у них нет.
22% опрошенных не боятся летать совсем. Они спокойно переносят любой полет.
12% проголосовавших ответили так: «Настолько боюсь, что в самолет не сяду».
И другие 12% боятся так сильно, что не отказываются от спиртного напитка на борту. По их словам, они плачут и даже кричат. Однако все равно летают.
Всего в опросе приняли участие 5 009 человек.
«Аэробус А321» Уральских авиалиний загорелся из-за птиц и вынужденно сел на поле в Подмосковье.
В четверг самолет вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. На его борту находились 227 пассажиров и семь членов экипажа. Почти сразу после взлета в двигатель лайнера попала стая чаек. Этот двигатель загорелся, оба — отключились.
Пилоты были вынуждены аварийно приземлиться на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы.
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Общество , Уральские авиалинии
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