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Старейший вор в законе заявил полиции о своем отказе от криминального статуса 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: кадр видео
Житель Москвы Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула. Об этом сообщил «ПраймКрайм».
На вопрос полицейских о мотивах, побудивших его на этот шаг, 59-летний авторитет ответил, что «просто таковым себя не считает» и никогда им не был.
Уроженец Казани Мухаметшин, ранее неоднократно судимый за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из-под стражи, был коронован в 1994 году по рекомендации столичных воров в законе Андрея Исаева по прозвищу Роспись и Владимира Савоськина (Савоська).
Мухаметшин относился к числу так называемых «славян», наиболее активно вовлеченных в воровские процессы. В 2008 году, находясь в заключении, он вошел в группу сторонников клана Деда Хасана, подписавших смертный приговор Тариелу Ониани (Таро), претендовавшего на криминальный трон в преступном мире.
По данным «ПраймКрайм», Мухаметшин сменил фамилию и стал Дегтяревым, пытаясь уйти от уголовной ответственности по новой антиворовской статье, предусматривающей наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии.
Муха Люберецкий стал первым добровольным отказником в истории воровского мира.
Издание отмечает, что авторитет является последователем психологических практик. У него во время задержания в 2010 году полицейские нашли руководство по соблазнению «Практикум по физике» под авторством тренера по пикапу Алекса Лесли. Муха Люберецкий признавался, исходя из своего личного опыта, что пособие работает безотказно, и всем его рекомендовал.
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Общество , Олег Мухаметшин , Андрей Исаев , Казань , Москва
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